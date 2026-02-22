LIVE Svezia-Svizzera Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | si assegna la medaglia d’oro

La finale di curling femminile tra Svezia e Svizzera determina la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si gioca in un clima di grande tensione, con entrambe le squadre che cercano di conquistare il titolo olimpico. Le atlete si sfidano su una pista ghiacciata, puntando a mettere in gioco tutte le loro abilità strategiche. La sfida prosegue senza sosta, mentre gli spettatori seguono ogni mossa delle atlete in diretta.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia-Svizzera, incontro valido per la Finale del torneo di curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Entrambe le squadre hanno mostrato fin dall'inizio del torneo una grande condizione di forma. Le svedesi hanno concluso il round robin in prima posizione con un record di 7 partite vinte e solo 2 sconfitte mostrando un grande curling fatto di freddezza e precisione. La spedizione scandinava può già vantare l'oro conquistato nella gara mista dai fratelli Wranaa, ma il quartetto femminile vorrà sicuramente arricchire il già più che sufficiente bottino di questi Giochi Olimpici.

LIVE USA-Canada, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: si assegna la medaglia d’oro!Gli Stati Uniti e il Canada si contendono l'oro nel hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver superato le rispettive semifinali.

2026 Winter Olympics Ice Hockey: Google Doodle for Men's Semifinal schedule results, medals

La Svizzera torna in finale alle Olimpiadi dopo 20 anni! Battuti gli Stati Uniti in semifinale, il team di Silvana Tirinzoni affronterà domenica la Svezia per portare a casa il primo oro nella storia del curling femminile elvetico - facebook.com facebook

La Svezia porta a casa l'oro nella team sprint femminile, davanti a Svizzera e Germania. Buon ottavo posto per le azzurre Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter. Leggi le news: tinyurl.com/5tzuz6js #wearefisi #fisinews #scifondo x.com