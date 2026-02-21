LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | tra poco l’inizio di gara-1!

Il GP d’Australia 2026 di Superbike è iniziato questa mattina, quando i piloti sono scesi in pista per la prima gara. La gara si svolge sul circuito di Phillip Island, noto per le sue curve veloci e i saliscendi emozionanti. Centinaia di appassionati sono già assiepati lungo le barriere, pronti a tifare i loro campioni preferiti. Tra pochi minuti si darà il via alla prima manche, che promette grande spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.29 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di Superbike. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Australia 2026, Bulega cerca la prima vittoria stagionale. La stagione 2026 del nuovo mondiale Superbike è finalmente iniziata nel teatro australiano del circuito di Phillip Island, senza il suo campione del mondo Toprak Razgatlioglu passato in MotoGP. La Superbike sembra, ovviamente, affare per un uomo solo: Nicolò Bulega, infatti il vicecampione del mondo ha comandato la classifica di entrambe le sessioni iniziali, siglando uno strepitoso 1’28.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bulega per il primo acuto in gara-1Nicolò Bulega ha conquistato il miglior tempo nelle prove libere del GP Australia 2026, causando entusiasmo tra i tifosi italiani.

Superbike, GP Australia 2026: orari Superpole e gara-1, tv, streamingIl GP d’Australia del 2026 ha attirato l’attenzione dei tifosi di motociclismo, perché segna l’inizio ufficiale del Campionato Superbike.

