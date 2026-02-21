LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | tra poco l’inizio di gara-1!
Il GP d’Australia 2026 di Superbike è iniziato questa mattina, quando i piloti sono scesi in pista per la prima gara. La gara si svolge sul circuito di Phillip Island, noto per le sue curve veloci e i saliscendi emozionanti. Centinaia di appassionati sono già assiepati lungo le barriere, pronti a tifare i loro campioni preferiti. Tra pochi minuti si darà il via alla prima manche, che promette grande spettacolo.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Australia 2026, Bulega cerca la prima vittoria stagionale. La stagione 2026 del nuovo mondiale Superbike è finalmente iniziata nel teatro australiano del circuito di Phillip Island, senza il suo campione del mondo Toprak Razgatlioglu passato in MotoGP. La Superbike sembra, ovviamente, affare per un uomo solo: Nicolò Bulega, infatti il vicecampione del mondo ha comandato la classifica di entrambe le sessioni iniziali, siglando uno strepitoso 1'28.
Nicolò Bulega ha conquistato il miglior tempo nelle prove libere del GP Australia 2026, causando entusiasmo tra i tifosi italiani.
Il GP d'Australia del 2026 ha attirato l'attenzione dei tifosi di motociclismo, perché segna l'inizio ufficiale del Campionato Superbike.
Motosprint. . Sabato a Phillip Island per il primo round del mondiale Superbike! Siamo passati nel box del team @stopandsealracing - che concorre nell'Australian Superbike - e scambiato due chiacchiere con il team owner Robbie Bolger! #worldsbk #phillipisl - facebook.com facebook
BMW soffre senza Toprak, ma Oliveira non si arrende: "Top 5 realistica" #worldsbk #superbike #australianworldsbk #migueloliveira #bmw #corsedimoto x.com