LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | Bulega in testa davanti a Montella e Bassani

Bulega guida la gara del GP Australia 2026, dopo aver superato Montella e Bassani. La sua posizione è frutto di una partenza aggressiva e di una strategia efficace in curva. Baldassarri, che ha preso il via in anticipo, riceve subito una doppia penalità in pista. La battaglia tra i piloti si fa più intensa, mentre le moto sfrecciano tra le curve dell'autodromo di Phillip Island. La corsa continua con numerosi sorpassi e sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Attenzione partenza anticipata per Baldassarri, ci sarà un doppio long lap penalty. -18 Ennesimo tentativo di rimonta di Oliveira che da ultimo è già quattordicesimo. -19 La moto numero 14 di Sam Lowes sorpassa Bassani per la terza posizione. -20 Grande recupero di Locatelli in sesta posizione, per gli altri italiani Baldassarri decimo. Petrucci dodicesimo, Surra e Manzi rispettivamente diciottesimo e dicianovvesimo. -21 MONTELLA si riprende la seconda piazza, che sfida con la Bimota di Bassani. -21 Caduta per Rato, pilota ok. -22 BASSANI strepitoso guadagna il secondo posto, beffati Montella e Lowes.