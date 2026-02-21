LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | Bulega in testa davanti a Montella!
Durante il Gran Premio d’Australia 2026, Bulega ha preso il comando della gara, spinto da una partenza veloce e decisa. La corsa si svolge su un circuito insidioso, con molte curve strette e rettilinei veloci. Accanto a lui, Montella e Baldassarri cercano di mantenere il passo, creando un duello acceso per la vetta. La competizione si infiamma mentre i piloti affrontano le ultime tornate, con la vittoria ancora tutta da decidere.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -17 In questo momento ci sono tre italiani in testa: Bulega, Montella e Baldassarri. -18 BALDASSARRI sorpasso strepitoso su Lowes, conquistata la terza piazza. -19 Lecuona beffa Gerloff per la nona piazza. -20 Comincia il ritmo infernale imposto da Bulega, giro veloce in 1.29.192. -21 Ci sono 7 decimi tra Bulega e Montella. -21 Caduta per Bautista mentre era dodicesimo. -22 Baldassarri in quinta posizione, davanti a Bassani e Vierge. Ottimo Surra ottavo, Petrucci decimo. -22 Bulega subito in testa, seguono Montella e i gemelli Lowes. PARTE GARA-1! Buon Mondiale di Superbike 2026.🔗 Leggi su Oasport.it
