LIVE Avellino-Palermo le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minuto Ultima gara casalinga dell'Avellino per il 2025, dopo il passo falso con il Catanzaro si torna in casa per affrontare il Palermo. Quest'ultima squadra in salute, dopo gli ultimi risultati maturati in campo. Pubblico delle grande occasioni per l'impianto di Contrada Zoccolari. Le formazioni ufficiali Avellino-Palermo: Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Sounas, Palmiero, Besaggio, Cancellotti; Biasci, Tutino. All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Gyabuaa, Patierno, Russo, Crespi, Palumbo, Cagnano, Lescano, Panico, Milani, Manzi Palermo (3-4-1-2): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Diakite, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

