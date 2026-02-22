LIVE Olimpia Milano-Tortona 17-9 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | avvio favorevole dei meneghini la Bertram prova a non perdere terreno

Olimpia Milano ha iniziato bene la partita contro Tortona, grazie a un ritmo veloce e a una difesa aggressiva. La squadra meneghina ha segnato i primi punti con una schiacciata di Josh Nebo, mentre Tortona risponde con un tiro di Vital che riduce lo svantaggio. La partita si gioca con intensità, con entrambe le squadre che cercano di imporre il proprio gioco fin dalle prime battute. La sfida continua con grande attenzione da parte di tutti gli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-11 Schiacciata di Josh Nebo per rispondere subito. 17-11 Palleggio, arresto e tiro di Vital per il -6 Tortona a metà primo quarto. 17-9 Tripla di LeDay! +8 Olimpia. 14-9 Vital risponde per tenere Tortona a contatto. 14-7 Leandro Bolmaro da due. 12-7 22 ai liberi per Olejniczak. 12-5 Ancora Shields che arpiona il rimbalzo offensivo e non sbaglia il tiro. 10-5 Gorham interrompe il digiuno offensivo per Tortona. 10-3 Virata perfetta di Zach LeDay per allungare. 8-3 Rimbalzo e canestro di Shavon Shields per il mini-parziale di 6-0 per Milano. 6-3 22 a cronometro fermo anche per Quinn Ellis. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Tortona, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!L'incontro tra Olimpia Milano e Tortona si svolge per decidere il vincitore della Coppa Italia di basket 2026.

LIVE Brescia-Olimpia Milano 102-106, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: i meneghini volano ancora in finale con Brooks e Shields decisiviBrooks e Shields hanno guidato l’Olimpia Milano alla vittoria contro Brescia con il punteggio di 106-102 in una partita combattuta.

