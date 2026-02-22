L'incontro tra Olimpia Milano e Tortona si svolge per decidere il vincitore della Coppa Italia di basket 2026. La partita si gioca in un palazzetto gremito di tifosi e si concentra sulla lotta tra le due formazioni per conquistare il trofeo. Le squadre cercano di mettere in campo tutte le energie disponibili, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni azione. La sfida si avvicina alla sua fase decisiva con grande entusiasmo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Tortona, Coppa Italia basket 2026. Va in scena l’atto conclusivo della kermesse che mette in palio il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana assegnata a fine settembre 2025. I meneghini hanno lottato per 40’ contro una mai doma Germani Brescia vincendo per 102-106 al termine di una semifinale spettacolare e decisa soprattutto dai 27 punti di uno scatenato Armoni Brooks che ha spaccato la partita in due a cavallo tra terzo e ultimo quarto con 14 punti consecutivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Derthona-Schio, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeoBenvenuti alla diretta della finale di Coppa Italia di basket femminile 2026 tra Derthona e Schio.

LIVE Trento-Verona, Coppa Italia 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!Oggi si gioca la finale della Coppa Italia di volley maschile tra Itas Trentino e Rana Verona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LIVE Olimpia Milano-Tortona, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!; Brescia-Olimpia Milano di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming; Reyer Venezia - Derthona Tortona, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; Olimpia Milano-Tortona oggi, Coppa Italia basket 2026: orario finale, tv, programma, streaming.

LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it

Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18Leggi su Sky Sport l'articolo Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18 ... sport.sky.it

Olimpia Milano - Olimpia Milano added a new photo — at... - facebook.com facebook

Si spegne sull'ultimo tiro il sogno della tripletta in Next Gen Cup. L'Olimpia rimonta da meno nove nel quarto periodo poi cede 68-65. Alla Virtus Bologna Leggi il Game Report olimpiamilano.com/si-spegne-sull… #insieme #Olimpia x.com