LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bezzecchi impressiona sul passo gara Bagnaia lavora sul set-up

Durante i test a Buriram, Bezzecchi ha migliorato i tempi, girando in 1’31” molto basso, mentre Bagnaia si concentra sul set-up della moto. La giornata mostra come entrambi i piloti spingano sul passo gara, cercando di trovare la configurazione migliore. Bezzecchi ha dimostrato un passo deciso, portando a termine diverse sessioni con tempi stabili. Bagnaia invece lavora per affinare l’assetto, puntando a migliorare la performance complessiva delle prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.25 Bezzecchi è un po’ salito coi tempi ora, girando in 1’31” molto basso. 09.22 Bagnaia rientra ai box, prendendo nota di un passo gara da 1’30?e mezzo, mentre Bezzecchi ha finito con 1’30?12. Davvero notevole il romagnolo. 09.19 Pazzesco Bezzecchi, ancora giri sull’1’30?1 e 1’30?2, mentre Bagnaia si attesa sull’1’30?56. 09.16 Continuano a ballare 45 decimi a giro di differenza tra Bagnaia e Bezzecchi, col romagnolo veramente impressionante sull’Aprilia. 09.13 Bezzecchi e Bagnaia proseguono nel loro lavoro: 1’30?113 per il romagnolo e 1’30?552 per il piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bezzecchi impressione sul passo gara, Bagnaia lavora sul set-upMarco Bezzecchi ha stabilito un passo gara impressionante, chiudendo in 1’29 alto durante il test di Buriram 2026.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Alex Marquez svetta, Bezzecchi in scia e Bagnaia lavora sul set-upDurante i test MotoGP a Buriram, Alex Marquez ha segnato il miglior tempo, spingendo forte con la sua moto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: MotoGP, la 2^ giornata di test in Thailandia LIVE; MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata; Test MotoGP Buriram 2026: Alex e Marc Marquez davanti a tutti, Ducati domina il day 1; Diretta MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Buriram | Diretta testuale.

MotoGP | Test Buriram 2026: La seconda giornata in DIRETTADiretta Test MotoGP - Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in collegamento con il circuito di Buriram per la seconda e ultima giornata di test IRTA MotoGP. Seguiteci su questa pagina per non perde ... motograndprix.motorionline.com

MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della seconda giornataMotoGP: La cronaca LIVE minuto per minuto della seconda e ultima giornata di test MotoGP sul circuito della thailandia ... gpone.com

#MotoGP | Ecco una carrellata delle immagini più belle della seconda ed ultima giornata dei test collettivi di Buriram, che concludono il pre-campionato della MotoGP 2026, che scatterà la settimana prossima sempre sul tracciato thailandese. x.com

La cronaca testuale minuto per minuto del Day 2 dei test di MotoGP direttamente dalla pista di Buriram - facebook.com facebook