LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Bezzecchi impressione sul passo gara Bagnaia lavora sul set-up

Marco Bezzecchi ha stabilito un passo gara impressionante, chiudendo in 1’29 alto durante il test di Buriram 2026. La sua performance sorprende, considerando le alte temperature e le condizioni impegnative della pista. Nel frattempo, Francesco Bagnaia lavora sul set-up della moto, cercando di migliorare la tenuta in curva. Le prove sul circuito thailandese continuano a offrire spunti interessanti per la stagione in arrivo.

09.10 Bezzecchi impressionante come passo gara in 1'29 alto! Bagnaia gira in 1'30?6. 09.07 Scende in pista anche Bagnaia, probabile che Pecco affronti una simulazione di passo gara. 09.05 Bezzecchi ha messo in scena un'ottima successione di giri, che fa pensare una simulazione di Sprint notevole. 09.03 Marco Bezzecchi stampa un crono da 1'29?974 e ora si lancia per un altro giro veloce. 08.59 Fabio Quartararo gira in 1'31?215, in pista finalmente anche Bezzecchi. 08.56 Fabio Quartararo scende in pista e finalmente interrompe il silenzio. Lo segue anche Brad Binder.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Alex Marquez svetta, Bezzecchi in scia e Bagnaia lavora sul set-upDurante i test MotoGP a Buriram, Alex Marquez ha segnato il miglior tempo, spingendo forte con la sua moto.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez in vetta e ottimo sul passo. Bagnaia e Bezzecchi in sciaDurante i test a Buriram, Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo e si è mostrato molto veloce sul passo.

