LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Alex Marquez svetta Bezzecchi in scia e Bagnaia lavora sul set-up

Durante i test MotoGP a Buriram, Alex Marquez ha segnato il miglior tempo, spingendo forte con la sua moto. Bezzecchi si mantiene vicino, pronto a sfidarlo, mentre Bagnaia si concentra sul miglioramento del set-up. La giornata è iniziata con Pedro Acosta e Bagnaia già in pista, cercando di affinare le proprie strategie. La pista si anima con le prime prove di questa sessione di test, che continuerà nel pomeriggio.

11.31 Si torna in pista. I primi a scendere in pista sono Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. 11.28 Si tratta di una breve interruzione, in quanto la pit-lane riaprirà alle 11:30 italiane. 11.26 Vedremo se si seguirà la stessa procedura della situazione precedente, ovvero non congelare il cronometro e quindi fare in modo che le prove si chiudano alle 12.00 italiane. 11.24 Un silenzio giustificato, a quanto pare, da una nuova bandiera rossa e il motivo è sempre lo stesso: condizioni della pista non ottimali. 11.24 Torna il silenzio a Buriram e tutti i piloti sono fermi ai box.

