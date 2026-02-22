LIVE Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | spenta la fiamma olimpica

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha visto spegnersi la fiamma olimpica, dopo aver attirato migliaia di spettatori. La decisione deriva dal termine ufficiale delle gare, che ha segnato la fine delle due settimane di eventi sportivi. Durante l’evento, un grande spettacolo musicale ha accompagnato il momento, coinvolgendo anche artisti internazionali. La festa si conclude con un’ultima esibizione live, mentre il pubblico applaude sotto il cielo sereno.

22.46: L'esibizione del gruppo internazionale prosegue con Watch out for this 22.44: C'è Alfa sul palco dell'arena con i Major Lazer 22.43: La festa non è finita, tocca a Major Lazer che attaccano con Lean on 22.42: Torna in scena Rigoletto che sta girando dietro le quinte dell'Arena 22.41: Si sta spegnendo la fiamma, l'ampolla col fuoco portata da Arianna Fontana si spegne 22.40: Il palco si popola di fuori coloratissimi e di figuranti in costume 22.38: Gloria Campaner esegue al piano Experience di Ludovico Einaudi 22.37: Scorrono le immagini dell'accensione dei bracieri olimpici

LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: premiazione per Andersson e KlaeboAndersson e Klaebo vincono la medaglia d’oro nella 50 km maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, portando a termine una gara combattuta.

LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: iniziato l’atto conclusivo dei GiochiDurante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, i cantanti lirici sono usciti dall’Arena per incontrare gli atleti con le bandiere.

Milano Cortina 2026, partita da Roma la fiamma olimpica

Diretta Milano Cortina 2026 Cerimonia di Chiusura LIVE: il testimone passa alla Francia. Coventry: L'Italia ha definito un nuovo standard

Cerimonia di chiusura in diretta, cala il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Live dall'Arena di Verona

Sì sono concluse queste stupende Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Strepitosi Azzurri che chiudono al quarto posto con 30 medaglie totali - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | "Olimpiadi no grazie": a Verona il corteo dei contestatori. Blindata l'area intorno all'Arena, sede della cerimonia di chiusura. VIDEO #ANSA x.com