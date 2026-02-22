LIVE Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | iniziato l’atto conclusivo dei Giochi

Durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, i cantanti lirici sono usciti dall’Arena per incontrare gli atleti con le bandiere. La scena si è svolta davanti a migliaia di spettatori, che hanno assistito a un momento di festa e riconoscimento. Le esibizioni musicali hanno riempito l’aria di emozioni, mentre i partecipanti si scambiavano saluti e sorrisi. La manifestazione prosegue con gli ultimi atti ufficiali di questa edizione olimpica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42: I cantanti lirici escono dall’Arena e vanno ad incontrare una delegazione di atleti con le bandiere. La scena si é spostata all’esterno in Piazza Bra 20.40: La “casa” dell’Opera in Italia è proprio questa, l’Arena e non poteva mancare un richiamano marcato a questo genere 20.39: Costumi sfarzosi e scenografie dorate per un’apertura sontuosa con tutti i personaggi dell’Opera, orgoglio italiano 20.37: Quante volte nel cielo di Verona è riecheggiata l’aria di Libiamo ne’ Lieti Calici dalla Traviata ma questa volta è tutto speciale 20.34: Immagini da film per la preparazione de Pa Traviata che aprirà la cerimonia 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: lo show finale all’Arena di VeronaLa cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 si svolge all’Arena di Verona, dopo che il maltempo ha spinto l’evento all’interno.

LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: Tomba, Compagnoni e Goggia accendono i bracieri. Sono ufficialmente iniziati i GiochiLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è conclusa da poco, con Tomba, Compagnoni e Goggia che hanno acceso i bracieri.

Cerimonia di Chiusura Olimpiadi 2026 in Arena

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il programma della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi invernali; Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: orario, ospiti e dove vederla; Olimpiadi, oggi la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: orario, dove vederla, scaletta e tutto…; Quando la Cerimonia di chiusura oggi in tv: orario domenica 22 febbraio, ordine della sfilata, ospiti attesi.

Diretta Milano Cortina 2026 Cerimonia di Chiusura LIVE: inizia lo spettacolo finale con le prime guest starLa diretta della Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026: live dall'Arena di Verona dove si consumerà l'ultimo atto delle Olimpiadi ... sport.virgilio.it

Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026 in diretta: sarà uno show, l'Italia con Vittozzi e Ghiotto portabandiera. Non ci sarà MacronLe Olimpiadi di Milano Cortina vivono il loro ultimo ed entusiasmante capitolo. Il racconto live della cerimonia con cui si chiude un'edizione da record per l'Italia ... corriere.it

Chiusa la pagina delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, trionfale per il medagliere azzurro e per gli ascolti della Rai, gli occhi sono puntati ora sul Festival di Sanremo, da sempre l'evento più seguito della tv italiana e insieme termometro delle fibrillazioni - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Meloni: "Con queste Olimpiadi il nome dell'Italia risuona nel mondo". La premier sui social: "Orgoglio che durerà a lungo. Grazie a atleti, organizzatori, volontari e forze dell'ordine" #ANSA x.com