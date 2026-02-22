LIVE Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | premiazione per Andersson e Klaebo
Andersson e Klaebo vincono la medaglia d’oro nella 50 km maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, portando a termine una gara combattuta. La competizione si è conclusa con un risultato sorprendente, grazie a una strategia di corsa efficace e a un ritmo sostenuto. Gli atleti hanno dimostrato grande resistenza e determinazione, regalando emozioni agli spettatori presenti. La cerimonia di premiazione sta per iniziare, mentre il pubblico applaude con entusiasmo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41: È il momento della premiazione della 50 km maschile. Sul gradino più alto l’uomo dei Giochi con sei ori, Johannes Hoesfjot Klaebo, assieme a lui altri due norvegesi, Martin Nyenget, bronzo Emil Iversen 21.35: Oro alla svedese Ebba Andeon, argento alla norvegese Heidi Weng, bronzo alla svizzera Nadia Kaelin 21.34: È il momento delle due cerimonie di premiazione delle 50 km di sci di fondo 21.33: Altro filmato dedicato ai vincenti di Milano Corrina 2026 21.32: Una montagna di bacchetta riciclate di policarbonato vede i ballerini raggiungere le vette 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: iniziato l’atto conclusivo dei GiochiDurante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, i cantanti lirici sono usciti dall’Arena per incontrare gli atleti con le bandiere.
LIVE Cerimonia di Chiusura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: lo show finale all’Arena di VeronaLa cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 si svolge all’Arena di Verona, dopo che il maltempo ha spinto l’evento all’interno.
La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, l'editoriale di Massimo ...
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tutte le star che si esibiranno alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Il programma della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi invernali; Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: orario, ospiti e dove vederla; Domenica 22 febbraio la cerimonia di chiusura alle 20:30 su Eurosport 1.
Cerimonia di chiusura in diretta, cala il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Live dall’Arena di VeronaSi chiudono stasera dei Giochi invernali da record per l’Italia, che ha collezionato 30 medaglie. Un successo assicurato da un’organizzazione impeccabile riconosciuta anche dal Cio e dalle altre Nazio ... ilrestodelcarlino.it
Diretta Milano Cortina 2026 Cerimonia di Chiusura LIVE: apertura con l'Opera, poi i medagliati italianiLa diretta della Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026: live dall'Arena di Verona dove si consumerà l'ultimo atto delle Olimpiadi ... sport.virgilio.it
E' in corso all'Arena di Verona la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'Italia saluta i Giochi Olimpici Invernali con uno spettacolo indimenticabile - facebook.com facebook
MILANO CORTINA | Meloni: "Con queste Olimpiadi il nome dell'Italia risuona nel mondo". La premier sui social: "Orgoglio che durerà a lungo. Grazie a atleti, organizzatori, volontari e forze dell'ordine" #ANSA x.com