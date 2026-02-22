LIVE Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | premiazione per Andersson e Klaebo

Andersson e Klaebo vincono la medaglia d’oro nella 50 km maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, portando a termine una gara combattuta. La competizione si è conclusa con un risultato sorprendente, grazie a una strategia di corsa efficace e a un ritmo sostenuto. Gli atleti hanno dimostrato grande resistenza e determinazione, regalando emozioni agli spettatori presenti. La cerimonia di premiazione sta per iniziare, mentre il pubblico applaude con entusiasmo.