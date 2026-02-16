Achille Lauro sarà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina all' Arena di Verona

Achille Lauro parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, in programma il 22 febbraio all’Arena di Verona, dopo aver ricevuto l’invito dagli organizzatori. La sua presenza rappresenta un momento di grande attesa per gli appassionati di musica e sport, che potranno ascoltare dal vivo il suo ultimo brano durante la serata.

Achille Lauro sarà sul palco della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, che si svolgerà il 22 febbraio all'Arena di Verona. La Cerimonia di Chiusura, realizzata in collaborazione con Filmmaster, sarà il momento simbolico in cui Milano Cortina 2026 si trasformerà in memoria collettiva: un saluto al mondo, una celebrazione degli atleti, dei valori olimpici e dell’eredità culturale che l’Italia vuole lasciare. Un appuntamento che unirà spettacolo, emozione e visione, destinato a restare nella storia. In questo contesto si inserisce la presenza di Achille Lauro, cantante romano nato a Verona, icona del pop contemporaneo, capace di superare i confini della musica e muoversi tra moda, performance art e immaginario simbolico.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 si terrà all’Arena di Verona, con artisti come Stewart Copeland e i Meduza.

Gabry Ponte ha scelto l’Arena di Verona per dirigere la musica della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando sul palco le sue note e la tradizione italiana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.