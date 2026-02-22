LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Lochner non sbaglia e conquista l’oro quinto Baumgartner

L'atleta Lochner ha vinto l'oro alle Olimpiadi 2026 grazie a una performance impeccabile, dopo aver chiuso con il miglior tempo di manche in 54 secondi. La sua vittoria deriva da una strategia precisa e da un allenamento intenso, che gli hanno permesso di superare la concorrenza. Baumgartner si è classificato quinto, dimostrando grande agilità. La gara si è conclusa con un risultato che sorprende molti appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:59 ORO LOCHNER! I tedeschi chiudono con il miglior tempo di manche in 54.71 mettendo in ghiaccio la vittoria. 3:37.57 il crono complessivo. 12:57 Manche sotto controllo per la Germania di Friedrich, che lascia solo 3 centesimi agli elvetici chiudendo con mezzo secondo esatto di vantaggio. Gara che si chiude ora con Lochner, per il tedesco 48 centesimi da difendere sul connazionale. 12:55 Erroraccio della Germania di Ammour, che termina clamorosamente fuori dal podio a meno di cataclismi. Terzo tempo di manche per i tedeschi in 54.90 e Svizzera di Vogt che esulta.