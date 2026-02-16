LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | ottimo tempo per Baumgartner dominante Lochner

Bob a due, durante le Olimpiadi 2026, sono state segnate da una gara intensa tra Baumgartner e Lochner. Baumgartner ha ottenuto un ottimo tempo, mettendo pressione sugli avversari, mentre Lochner ha dimostrato una forte supremazia. La competizione si è svolta sotto un cielo grigio, con la pista ghiacciata che ha messo alla prova gli atleti. A metà percorso, i commentatori hanno sottolineato la velocità impressionante di Baumgartner, che ha superato la sua precedente performance. Intanto, i primi atleti svizzeri, Rohner e Annen, hanno concluso la loro run con un risultato di

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Seconda coppia per la Svizzera, con Rohner e Annen che chiudono con 1.27 secondi di distanza e il tredicesimo posto provvisorio. 10.29 Male, se non malissimo, il canadese Dearborn accompagnato da Evelyn. 56.74 per loro che chiudono al quattordicesimo. 10.27 Decimo tempo per il momento per la Francia di Heinrich che chiude a 1.07 secondi dalla vetta con un discreto 55.75. 10.25 Troppi errori per Follador, accompagnato da Rolli, che chiude con in distacco di 1.49 secondi da Lochner. La svizzera è la prima nazione a chiude sopra i 56 secondi. 10.23 Gli undicesimi in startlist, i rumeni Tentea e Iordache, chiudono al decimo posto provvisorio e superano anche loro l'Austria di Treichl, con un tempo di 55.