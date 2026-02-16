LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | continua la seconda manche attesa per Baumgartner e Lochner

Bob a 2 alle Olimpiadi 2026: la seconda manche è in corso e i concorrenti si sfidano per salire sul podio. La gara continua con Baumgartner e Lochner pronti a scendere in pista, mentre i rumeni, partiti con qualche difficoltà, hanno già preso il comando con un margine di 26 centesimi, dopo aver migliorato il tempo di qualche centesimo rispetto alla prima manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31 Nonostante una partenza non perfetta, i rumeni vanno in testa con un vantaggio di 26 centesimi, migliorandosi di 0.08 secondi rispetto alla prima run. Primo posto per Tentea con un totale di 1:51.38. 12.31 Parte la Romania di Tentea, con uno svantaggio di 2 centesimi. 12.29 La Francia di Heinrich, con il frenatore Hauterville, parte bene ma perde velocità nel corso degli intermedi, chiudendo primi ma con un solo centesimo di vantaggio sull’Austria di Treichl. 12.27 Disastro finale dell’Olanda di Wesselink, che chiude con uno svantaggio di 36 centesimi! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la seconda manche, attesa per Baumgartner e Lochner LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Lochner domina la prima manche, Baumgartner può sperare nel podio Lochner ha vinto la prima manche di bob alle Olimpiadi 2026, grazie a una corsa molto veloce che gli ha permesso di stabilire il nuovo record della pista. LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per Baumgartner Bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l’atleta sudcoreano Suk che non riesce a superare il compagno di squadra e si ferma al terzo posto provvisorio con un tempo di 56 secondi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per Baumgartner; Olimpiadi, la giornata: curling donne, Italia sconfitta dalla Corea del Sud, delusione snowboard; LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Kim sorprende al primo posto, Baumgartner si migliora; I risultati del 13 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali 2026. LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ottimo tempo per Baumgartner, dominante LochnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.25 Troppi errori per Follador, accompagnato da Rolli, che chiude con in distacco di 1.49 secondi da Lochner. oasport.it LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live delle prove del bob a due termina qui. Il prossimo ... oasport.it Olimpiadi 2026, la leggenda del rap Flavor Flav rompe un bob: "Non è colpa mia" - facebook.com facebook #olimpiadi, furto nell'alloggio della squadra israeliana di bob. Ma il team non è al Villaggio di Cortina x.com