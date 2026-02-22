LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | dalle 12.15 la manche decisiva

Il singolo bob a quattro ha registrato un risultato deciso dalla forte velocità raggiunta durante l’ultima run. La gara si è concentrata sulla spinta potente e sulla precisione dei piloti, determinando il posizionamento finale. La pista, resa scivolosa dalle temperature fredde, ha messo alla prova le capacità dei partecipanti. La manche conclusiva si svolge alle 12.15, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori in tutto il mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:57 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell'ultima manche della gara di bob a 4. Dalle 12.15 via alla run decisiva. 10:52 Si chiude per il momento la nostra DIRETTA LIVE. A più tardi! 10:51 Manche che non ha smosso gli equilibri della zona podio, con l'Italia che cementa la top five ma è sempre lì a poco meno di 2 decimi dalla Germania di Ammour. Appuntamento alle 12.15 con l'ultima run. 10:51 LA TOP TEN DOPO 3 MANCHE 1-Lochner (GER) 2:42.86 2-Friedrich (GER) +0.48 3-Ammour (GER) +0.92 4-Vogt (SUI) +1.01 5-Baumgartner (ITA) +1.10 6-Hall (GBR) +1.