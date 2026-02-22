LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | dalle 10.00 la terza manche Baumgartner sogna la rimonta

Bob a 4 ha iniziato la terza manche delle Olimpiadi 2026 alle 10.00, con Baumgartner che punta a recuperare posizioni. La gara si svolge sul tracciato di Sankt Moritz, dove i piloti affrontano curve veloci e rettilinei stretti. La competizione ha attirato molti spettatori, che seguono ogni scatto dei atleti in diretta. La tensione cresce mentre i concorrenti cercano di migliorare i loro tempi e superare gli avversari. La gara prosegue con grande entusiasmo tra gli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:42 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della terza manche della gara di bob a 4. Dalle 10.00 via alla penultima run. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche di bob a 4, uno degli ultimi eventi di queste splendide Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista Eugenio Monti le ennesime emozioni azzurre con l’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner che sogna di agguantare un difficile bronzo. L’italiano è staccato di 19 centesimi dal treno del podio, con le prime tre posizioni provvisorie occupate dai team tedeschi. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per BaumgartnerBob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l’atleta sudcoreano Suk che non riesce a superare il compagno di squadra e si ferma al terzo posto provvisorio con un tempo di 56 secondi. LIVE Bob a 4, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per BaumgartnerBob a 4, i test olimpici del 2026 sono iniziati con la terza manche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: rimonta Baumgartner! Il sogno medaglia resta vivo!; RECAP! Italia 5ª dopo 2 manche, Germania per la tripletta nel bob a quattro; La cronaca dei Giochi Olimpici Invernali del 21 febbraio 2026; LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le prove. LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner insegue un sognoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due batterie ... oasport.it LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner rincorre il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche di bob a 4, uno degli ultimi eventi ... oasport.it Olimpiadi, ultimo giorno: bob, fondo, freestyle, curling e hockey su ghiaccio ilsole24ore.com/art/olimpiadi-… x.com il mattino di Padova. . OLIMPIADI, COSA SUCCEDE OGGI / Cala il sipario sui Giochi olimpici. Oggi a Cortina andranno in scena le ultime gare di bob a 4, con il team italiano capitanato da Patrick Baumgartner in lizza per una medaglia, oltre alla finale di curlin - facebook.com facebook