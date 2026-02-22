LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la terza manche
Bob a 4 inizia la terza manche alle Olimpiadi 2026, dopo che Lochner ha concluso la sua run in 54.25 secondi nonostante un evidente errore. L’errore del tedesco, forse il primo della gara, ha attirato l’attenzione degli spettatori. I piloti affrontano la pista con determinazione, cercando di migliorare le loro prestazioni. La tensione cresce mentre le squadre si preparano per la prossima run. La competizione continua a sorprendere gli appassionati di sport invernali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:02 54.25 il tempo di manche di Lochner nonostante un evidente errore, forse il primo della gara del tedesco. 2:42.86 il crono complessivo dell’equipaggio teutonico. Tocca ai connazionali guidati da Friedrich. 10:00 Arriva la notizia della rinuncia dell’equipaggio israeliano di Edelman, 24° dopo metà gara. Si parte. TERZA MANCHE 9:57 Tutto pronto sulla Eugenio Monti di Cortina. Tra pochi minuti si ripartirà con la Germania di Johannes Lochner. 9:52 Oro ed argento che sembrano già prenotati dai team tedeschi di Lochner e Friedrich, ma per il bronzo la Germania di Ammour non può dormire sogni tranquilli in quanto ci sono 6 equipaggi in appena 30 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
