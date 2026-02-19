LIVE Bob a 4 Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la terza manche attesa per Baumgartner

Bob a 4, i test olimpici del 2026 sono iniziati con la terza manche. La causa è l’attesa per la performance di Baumgartner, che potrebbe fare la differenza. Kim si è distinto con un ottimo risultato, mentre il suo compagno non ha tenuto lo stesso passo. Le squadre monitorano attentamente le prove per valutare le strategie in vista delle Olimpiadi. Le prime misurazioni indicano che la sfida tra gli atleti si fa più intensa. La competizione prosegue senza sosta, con gli occhi puntati sui prossimi tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 Se Kim ha fatto bene, il suo compagno di squadra non ha avuto il suo stesso ritmo. 1.21 secondi di distanza per lui dallo statunitense capolista, chiude decimo provvisoriamente. 10.18 Kim parte benissimo ma dal terzo intermedio in poi un errore gli è fatale. La sua Corea chiude al secondo posto con un positivo 54.92 e 21 centesimi di svantaggio da Del Duca che resta primo. 10.17 Pitter chiude con 0.95 secondi e un tempo di 55.66, sesto posto in classifica provvisoriamente per la Giamaica. 10.15 Quinto posto per Kranz che ha un ritardo di 70 centesimi.