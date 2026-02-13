Bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l’atleta sudcoreano Suk che non riesce a superare il compagno di squadra e si ferma al terzo posto provvisorio con un tempo di 56 secondi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.04 Suk non supera il compagno di squadra. Il secondo e ultimo coreano in startlist chiude al terzo posto provvisorio con un 56.47 9.03 Il coreano Kim fa meglio del rumeno fino al terzo intermedio dove ha iniziato a perdere terreno. Chiude la sua batteria con un 56.11. 9.02 55.84 per il rumeno che ovviamente si piazza al primo posto. 9.00 Parte la gara di Tentea, aspettiamo il suo tempo. 8.55 Sarà l’israeliano Edelman a chiudere la startlist. 8.52 Oggi ci saranno la terza e la quarta batteria, mentre le ultime due ci saranno domani dalle 12.30. 8.50 Il primo a scendere in pista sarà il rumeno Tentea che ieri ha chiuso la sua giornata con il decimo posto conquistato in seconda batteria, mentre nella prima prova ha chiuso quattordicesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per Baumgartner

Alle Olimpiadi di Pechino, la terza manche del doppio maschile di slittino è appena iniziata.

Questa mattina a Cortina si sono svolte le prime due manche di prova del bob a 2 maschile sulla pista Eugenio Monti, in vista delle Olimpiadi 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per Baumgartner; LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per Baumgartner; Dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari; Bob, Olimpiadi 2026: il calendario e gli orari degli allenamenti ufficiali.

LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live delle prove del bob a due termina qui. Il prossimo ... oasport.it

LIVE Bob a 2 maschile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: prosegue lo studio della Eugenio Monti per BaumgartnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della terza e della quarta ... oasport.it

LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primi assaggi per Baumgartner - x.com

MILANO-CORTINA2026 SERATA MAGICA PER IL BOB A DUE AZZURRO!! VINCIAMO 2 ORI NELFEMMINILE E NEL MASCHILE E SIAMO A 4 ORI E 13 MEDAGLIE MERAVIGLIOSI ATLETI AZZURRI! - facebook.com facebook