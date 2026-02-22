LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Baumgartner a 18 centesimi dalla medaglia prima dell’ultima manche

Bob a 4 ha raggiunto una performance decisiva, spinta da un’ottima ultima run che lo avvicina alla medaglia. La causa del miglioramento risiede nella sua concentrazione e nel ritmo rapido, che gli hanno permesso di superare le aspettative. Nel frattempo, la squadra lettone, guidata da Kalenda, si è attestata davanti agli Stati Uniti, nonostante alcune imprecisioni. La gara entra nella fase finale con molte incognite, mentre i punteggi si consolidano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:23 Anche la Lettonia guidata da Kalenda sopravanza team USA nonostante diverse imperfezioni. Run da 54.85 per un complessivo 2:44.72. Gara che prosegue con gli Stati Uniti di Del Duca. 10:21 54.70 per gli austriaci, che scavalcano gli Stati Uniti inserendosi in nona posizione con un secondo e 54 centesimi di ritardo dalla vetta. 10:19 Subito un errore clamoroso degli americani, che rischiano il ribaltamento. Per fortuna riescono a tornare in asse ma la gara è praticamente compromessa. Spazio ora all'Austria di Treichl. 10:17 Dopo una gran spinta gli asiatici commettono alcune sbavature chiudendo in 54.