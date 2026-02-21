LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco la prima manche Baumgartner sogna la medaglia

Bob a quattro, un evento sportivo tra i più attesi, si svolge oggi con grande entusiasmo. La gara, che si tiene alle Olimpiadi 2026, sta per cominciare con la prima manche. Tra i partecipanti, Baumgartner, che ha impressionato durante i test, si presenta con molte speranze di ottenere una medaglia. La partenza è imminente e gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento. La competizione sta per entrare nel vivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 Il nostro Baumgartner, che ha sorpreso nei test, è il sesto in startlist. L'azzurro deve puntare ad una grande partenza se vuole sperare di lottare per le medaglie. 9.42 Il primo equipaggio a scendere sulla pista Eugenio Monti sarà quello della Germania di Lochner, seguito da quello di Friedrich e Ammour. 9.40 Buongiorno amici di OA Sport, mancano venti minuti all'inizio della prima manche del bob a 4 che quindi inizierà alle 10.00. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due batterie della gara di bob a 4 maschile, con ben ventisette atleti che lotteranno fino all'ultimo per ottenere la miglior posizione in classifica possibile, con chi è più preparato che gareggerà per i tre posti importanti, quelli validi per la medaglia di bronzo, d'argento e d'oro, quella più ambita e sperata.