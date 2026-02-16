LIVE Bob a 2 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la prima manche Patrick Baumgartner outsider

Bob a 2 ai Giochi Olimpici 2026: Patrick Baumgartner parte come outsider, mentre i coreani Kim e Kim commettono troppi errori. Durante la prima manche, i due atleti asiatici hanno chiuso con un tempo di 55.53, piazzandosi temporaneamente al quinto posto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Troppi errori per i coreani Kim e Kim. 55.53 per loro e quinto posto provvisorio. 10.07 Quarto tempo per Del Duca, insieme a Williamson. Distacco di 72 centesimi dalla vetta. Le tre coppie tedesche sembrano aver fatto un altro sport. 10.05 Ottimo tempo per Ammour, accompagnato da Schaller, che chiude con un 55.12. Sembra davvero irraggiungibile Lochner. 10.04 Perde terreno il tedesco e chiude con uno svantaggio 48 centesimi di ritardo! Non sono pochi. 10.03 Friedrich ha un solo centesimo di ritardo sul connazionale alla partenza. 10.02 Tempo semplicemente clamorosamente di Lochner! 54. 🔗 Leggi su Oasport.it

Patrick Baumgartner si prepara a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo aver conquistato il suo posto tra i partecipanti.

Patrick Baumgartner parte come outsider nella gara di bob a due alle Olimpiadi 2026, a causa di una preparazione meno approfondita rispetto alle coppie più quotate.

