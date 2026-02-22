LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | Vittoria e primato italiano per Dosso! Trionfa anche Iachipino attesa per Simonelli ache

Dosso ha conquistato la vittoria e stabilito il primato italiano nei 60 metri ostacoli durante il World Indoor Tour di Torun 2026. La gara ha visto anche il successo di Iachipino, mentre i giudici stanno ancora valutando una possibile falsa partenza di Menendez. La competizione si è accesa con molte emozioni e sorprese, attirando un pubblico numeroso. L’attesa ora si concentra sull’esito della decisione ufficiale riguardo alla falsa partenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 18.46 60 METRI OSTACOLI – Falsa partenza, probabilmente è di Menedez ma aspettiamo i giudici. 18.45 60 METRI OSTACOLI – Sta per partite la penultima finale di oggi, prima dei 60 metri femminili! Forza Lollo, Simonelli cerca il record italiano. 18.43 PENTATHLON – Incredibile, Ligarska trova il sorpasso su Pawlett per un solo punto e vince! La classifica completa: 1 – Paulina Ligarska POL 4676 punti 2 – Abigail Pawlett GBR 4675 3 – Adrianna Sulek POL 4667 4 – Szabina Szucs HUN 4571 5 – Janina Lange GER 3509 18.41 PENTATHLON – Dopo la gara degli 800 metri, vinta dalla polacca Sulek che si è messa davanti alla connazionale Ligarska e l'ungherese Szubcs, aspettiamo di conoscere i risultati con la vincitrice del Pentathlon.