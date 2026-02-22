LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | al via la gara di Fabbri attesa per Dosso e Iachipino

Fabbri partecipa alla gara di atletica nel World Indoor Tour di Torun 2026, dopo aver ottenuto ottimi risultati nelle ultime competizioni. La sua presenza si deve alla volontà di migliorare la posizione in classifica generale e di conquistare punti importanti. La gara si svolge in un’atmosfera intensa, con atleti italiani pronti a sfidare i rivali internazionali. L’attesa si concentra sulla performance di Dosso e Iachipino, che cercano di distinguersi. La competizione continua con grande entusiasmo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 16.19 GETTO DEL PESO – Altro errore di Kovacs, il secondo di fila. 16.18 SALTO IN ALTO – Niente da fare per Borys, la polacca deve salutare il salto in alto visto che ha sbagliato per la terza volta i 180 cm. Levchenko e Zodzik passano abilmente i 185. 16.16 GETTO DEL PESO – Fabbi al terzo tentativo lancia fino a 21.20, l’azzurro viene superato da Steen che trova 21.62 cm. Aspettiamo il lancio di Kovacs che punta a migliorare il suo nuovo SB. 16.14 SALTO IN ALTO – Nel frattempo è iniziata la gara del salto in alto femminile con l’ucraina Levchenko, le polacche Zodzik e Miaso e la giamaicana Distin hanno superato al primo tentativo l’asta a 180 cm, con Borys, la terza padrona di casa, che ha fallito i primi due tentativi. 🔗 Leggi su Oasport.it

