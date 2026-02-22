LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | venti minuti all’inizio il primo degli azzurri è Fabbri

Leonardo Fabbri partecipa al World Indoor Tour di Torun 2026, portando in gara il suo miglior risultato nel getto del peso. La competizione si avvicina e la sua presenza aumenta l’attesa tra gli appassionati italiani di atletica. La startlist include anche atleti di alto livello, come Joe Kovacs e Konrad Bukowiecki. Manca poco all’inizio delle gare e gli spettatori seguono con entusiasmo gli aggiornamenti in diretta. La sfida promette grande spettacolo sulla pedana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 15.50 Questa la startlist per il getto del peso maschile: 1 – Leonardo Fabbri ITA 2 – Roger Steen USA 3 – Joe Kovacs USA 4 – Chuk Enekwechi NIG 5 – Konrad Bukowiecki POL 6 – Uziel Munoz MEX 7 – Rajindra Campbbell GIA 15.45 Già terminata la gara di peso femminile, con la vittoria della padrona di casa Paulina Ligarska che al terzo tentativo ha trovato un lancio di 14.90 metri. 15.43 Il primo degli italiani a gareggiare sarà Leonardo Fabbri nel lancio del peso. L'azzurro cerca una vittoria, la seconda di fila, in vista dei Campionti Mondiali indoor. 15.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano venti minuti all'inizio del meeting di Torun per il World Indoor Tour di Torun.