LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via tocca subito a Fabbri

Fabbri scende in pista a Lievin per la tappa del World Indoor Tour 2026, segnando il momento clou della serata. La gara, prevista tra pochi minuti, vede anche sei altri italiani pronti a sfidare i migliori del circuito mondiale. La competizione si svolge nel noto palazzetto francese, dove gli atleti si preparano con concentrazione. La diretta online permette di seguire ogni movimento in tempo reale, mentre gli appassionati attendono con ansia le prime fasi della gara. L’evento si conclude con l’attesissima finale degli 800 metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00Saranno sette gli atleti italiani ai nastri di partenza del penultimo evento gold di questa stagione. La copertina è tutta per Nadia Battocletti che si testerà sui 3000 metri, distanza dove si misurerà anche nei Mondiali in programma tra un mese a Torun. L’azzurra torna in pista dopo aver esordito a Madrid settimana scorsa, eguagliando il primato italiano dei 1500 metri indoor. Al via di questa gara ci sarà anche Ludovica Cavalli. 17.57 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin, evento gold del World Indoor Tour 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

