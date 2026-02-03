LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | ottimo esordio di Dosso

Questa sera a Ostrava si è aperta la stagione indoor con le gare di atletica. Dosso ha preso parte alla competizione e si è distinta con un buon esordio. La vittoria della maratoneta egiziana Hemida nei 400 metri in 51.72 secondi ha attirato l’attenzione, perché stabilisce un nuovo primato personale e anche un record nazionale. La gara è stata intensa e ha confermato il livello competitivo dei partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 400 METRI – Vittoria per Hemida in 51.72. L’egiziana fa registrare il nuovo primato personale e con esso il nuovo primato nazionale. Secondo posto per Gigl-Walli in 51.77 davanti a Vondrova (52.36) e Ledecka (52.76) 17.21 400 METRI – Gogl-Walli in testa dopo il primo giro, fatica all’esterno Vondrova che prova a passare Hemida. 17.20 400 METRI – Partite! 17.19 400 METRI – Questa la start list della finale B femminile: 3 4 Nov 96 52.71 53.20 107 SVK LEDECKÁ Daniela 4 28 Sep 96 52.17 53.26 22 EGY HEMIDA Bassant 5 6 Sep 99 51.41 43 CZE VONDROVÁ Lada 6 5 May 96 51. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: ottimo esordio di Dosso Approfondimenti su World Indoor Tour Ostrava LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: inizia il meeting, attesa per Dosso LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: subito un primato stagionale, attesa per Dosso Questa sera a Ostrava si accendono i riflettori sull’atletica con il World Indoor Tour. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su World Indoor Tour Ostrava Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting; LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: storico record del mondo di Hoey negli 800! Ihemeje non decolla, sconfitto Lyles; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky. Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il ... oasport.it LIVE Ostrava, la batteria di DossoDIRETTA TV - Il Czech Indoor Gala di Ostrava (Repubblica Ceca) sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena martedì 3 febbraio dalle 17 alle 19. SEGUICI SU: Instagram ... fidal.it World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava #SkySport x.com COUNTDOWN The road to the Indoor Tamburello World Championship has officially begun. 25 days to go until passion, skill and adrenaline meet on the court. The tamburello world is getting ready for something special. Are you ready to be part of it - facebook.com facebook

