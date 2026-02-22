LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | Fabbri terzo dopo tre tentativi si avvicina il momento di Dosso

Fabbri si piazza al terzo posto nel lancio del peso dopo tre tentativi durante il World Indoor Tour di Torun 2026. La sua posizione deriva dalla distanza di 21 metri, che lo avvicina alla vetta della competizione. La gara prosegue e gli atleti cercano di migliorare le proprie prestazioni. Intanto, Dosso si prepara a entrare in azione, creando attesa tra gli appassionati di atletica. La sfida continua con punti ancora da conquistare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 16.23 GETTO DEL PESO – Dopo tre tentativi, quindi siamo a metà gara, Fabbri è terzo con il 21.41 metri del secondo lancio che continua ad essere il suo miglior risultato. 16.21 SALTO IN ALTO – Miaso ha bisogno di due tentativi per superare i 185 cm. Nessun problema per Distin che raggiunge Levchenko e Zodzik. 16.19 GETTO DEL PESO – Altro errore di Kovacs, il secondo di fila. 16.18 SALTO IN ALTO – Niente da fare per Borys, la polacca deve salutare il salto in alto visto che ha sbagliato per la terza volta i 180 cm. Levchenko e Zodzik passano abilmente i 185. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Dosso e Fabbri!Il meeting di atletica a Torun ha attirato numerosi atleti italiani, tra cui Dosso e Fabbri, che cercano di ottenere risultati importanti.

LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: al via la gara di Fabbri, attesa per Dosso e IachipinoFabbri partecipa alla gara di atletica nel World Indoor Tour di Torun 2026, dopo aver ottenuto ottimi risultati nelle ultime competizioni.

