LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | Dosso in finale nei 60 metri femminili! Fabbri terzo dietro Kovacs e Steen

Dosso ha raggiunto la finale nei 60 metri femminili ai World Indoor Tour di Torun 2026, dopo aver vinto la sua batteria. La velocista italiana ha dimostrato determinazione, superando Amy Hunt e altri avversari. Nel frattempo, Fabbri si è classificato terzo, subito dietro Kovacs e Steen. La gara si è svolta con tempi serrati e grande competitività, creando grande attesa per la finale di questa sera.

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: Dosso in finale nei 60 metri femminili! Fabbri terzo dietro Kovacs e Steen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 16.56 60 METRI – Dosso vola in finale! L’azzurra vince la sua batteria con Amy Hunt che accede con lei alla finale. Buon tempo per Zaynab che chiude la gara in 7.04 secondi. 16.54 GETTO DEL PESO – Finisce la gara di Fabbri, questa la classifica finale: 1- Joe Kovacs USA 21.92 m 2 -Roger Steen USA 21.62 m 3 -Leonardo Fabbri ITA 21.43 m 4 – Chuk Enekwechi NGR 21.22 m 5 – Rajindra Cambell GIA 21.07 m 6 – Uziel Munoz MEX 20.33 m 7 – Konrad Bukowiecki POL 20.18 m 16.53 SALTO IN ALTO – Distin sbaglia al primo tentativo i 196 cm, errore anche per Zodnik, con Levchenko che al terzo tentativo supera i 194 cm. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: Fabbri terzo dopo tre tentativi, si avvicina il momento di DossoFabbri si piazza al terzo posto nel lancio del peso dopo tre tentativi durante il World Indoor Tour di Torun 2026. LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Dosso e Fabbri!Il meeting di atletica a Torun ha attirato numerosi atleti italiani, tra cui Dosso e Fabbri, che cercano di ottenere risultati importanti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, primato nazionale per Riva e Battocletti; World Athletics Indoor Tour Gold, due meeting su Sky; Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario giovedì 19 febbraio, programma, streaming; LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Dosso e Fabbri!. LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Dosso e Fabbri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del meeting gold del World ... oasport.it Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Torun 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaNella giornata in cui si chiudono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, a Torun si disputa l'ultima tappa stagionale di livello ... oasport.it Al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour, Nadia Battocletti mette a referto l'ennesimo record della sua incredibile carriera. L'Azzurra si cimenta nei 3000 m con l'obiettivo di siglare il nuovo record italiano. E così sarà. Un 8:26.44 che vale anche il terzo - facebook.com facebook World Rowing Indoor Championships: Panizza guida la carica dei 34 italiani in gara nel primo weekend tinyurl.com/2ew5zpns #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com