Lisa Vittozzi incerta sul futuro | Ho bisogno di un po’ di tempo Spero ci siano altre giovani

Lisa Vittozzi dichiara di aver bisogno di tempo per decidere il suo futuro e spera che emergano altre giovani promesse. La biatleta sarà la portabandiera italiana alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, insieme a Davide Ghiotto. Dopo aver riflettuto sulla sua carriera, Vittozzi si concentra su nuovi obiettivi e su un possibile percorso diverso. La sua decisione potrebbe influenzare il suo impegno nelle prossime competizioni nazionali e internazionali.

Lisa Vittozzi sarà la portabandiera, assieme a Davide Ghiotto, dell’Italia nella Cerimonia di Chiusura che questa sera a Verona farà calare il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra ha tracciato un bilancio, guardando anche al futuro, a Studio Nord News. L’azzurra sarà grande protagonista all’Arena di Verona, dove vivrà altre emozioni da sommare a quelle già provate in pista: “ Ero abbastanza incredula quando ho saputo del mio ruolo da portabandiera: non mi è mai successo un incarico del genere ed è stato molto emozionante, non vedo l’ora di godermelo. Da questi Giochi mi porto a casa tante emozioni, una grande esperienza “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lisa Vittozzi guarda oltre: “Un po’ delusa, penso che ho ancora delle possibilità”Lisa Vittozzi guarda oltre, pur ammettendo di essere un po’ delusa.

Pacchetti di temi pixel tornano e spero che siano l’aggiornamento di cui ha bisogno la tua schermata principaleLa novità riguarda il ritorno dei pacchetti di temi pixel, che promettono di rinnovare la schermata principale dei dispositivi Google.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lisa Vittozzi conquista l’oro nel biathlon inseguimento di Milano Cortina 2026; Tommaso Giacomel la stagione non è finita! C’è una Coppa del Mondo da provare a vincere.

Lisa Vittozzi non trattiene le lacrime sul gradino più alto del podio! L'inno e la premiazione con l'oro olimpicoLisa Vittozzi non trattiene le lacrime sul gradino più alto del podio! L'inno e la premiazione con l'oro olimpico video VIDEO BIATHLON, MILANO CORTINA 2026 - Lisa Vittozzi ... neveitalia.it

Il riscatto di Lisa Vittozzi, prima medaglia d'oro nel biathlon: l'infanzia con i nonni, la crisi per i dolori alla schienaL'azzurra di Sappada è la prima italiana (uomini e donne) a vincere la medaglia d’oro olimpica nel biathlon. E potrebbe riservarci altre sorprese ... corriere.it

: C'è una gara in cui tutto va storto, e poi c'è tutto il resto. La mass start dei 12,5 km di Anterselva non è stata la gara di Lisa Vittozzi: quattro er - facebook.com facebook

Scelti i portabandiera per la cerimonia di chiusura di #MilanoCortina2026. Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto guideranno l' #ItaliaTeam più vincente di sempre. bit.ly/4rWV7YT @milanocortina26 x.com