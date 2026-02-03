La novità riguarda il ritorno dei pacchetti di temi pixel, che promettono di rinnovare la schermata principale dei dispositivi Google. L’aggiornamento mira a offrire più opzioni di personalizzazione, dando agli utenti la possibilità di rendere il telefono più vicino ai propri gusti. Per ora, si parla di un cambiamento importante che potrebbe piacere a chi cerca più stile e personalità nel proprio smartphone.

l’aggiornamento dei pacchetti tema di pixel segna una svolta significativa per la personalizzazione dei dispositivi google. dopo l’esordio nel pixel feature drop di novembre 2025, i pacchetti iniziali ispirati a wicked: for good hanno raggiunto la scadenza, e google introduce anticipazioni su nuove proposte senza indicare una data precisa. theme packs: stato attuale e prospettive. stato attuale dei pacchetti tema. ad oggi i pacchetti tema non sono più disponibili, sostituiti da un placeholder che anticipa l’arrivo di nuove proposte. la sezioneWallpaper & style mostra il messaggio, segnalando che pacchetti tema in arrivo sono in fase di sviluppo e di definizione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pacchetti di temi pixel tornano e spero che siano l’aggiornamento di cui ha bisogno la tua schermata principale

Approfondimenti su Pixel Temi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pixel Temi

Argomenti discussi: Google sta per portare sui Pixel nuovi pacchetti di temi per la personalizzazione; Google rilascerà nuovi pacchetti di temi per i Pixel; icone IA solo con Android 17?; Novità tech: Google rinnova Contatti e temi Pixel, Apple esplora chip e pieghevoli, Samsung accelera su S26 e pieghevoli.

Google rilascerà nuovi pacchetti di temi per i Pixel; icone IA solo con Android 17?Google rilascerà presto nuovi pacchetti di temi per i Pixel. Sembra che le nuove icone a tema potenziate dall'IA arrivino con Android 17. tuttoandroid.net

Novità tech: Google rinnova Contatti e temi Pixel, Apple esplora chip e pieghevoli, Samsung accelera su S26 e pieghevoliFebbraio 2026 porta aggiornamenti importanti: Google rinnova Contatti e prepara nuovi temi Pixel, Apple esplora chip alternativi e iPhone pieghevoli, mentre Samsung punta su Galaxy S26, dispositivi pi ... news.fidelityhouse.eu

Google sta per portare sui Pixel nuovi pacchetti di temi per la personalizzazione x.com

#EffettoGiorno | Sicurezza, Geopolitica e Sostenibilità: i temi della puntata L'attualità corre veloce e oggi a "Effetto Giorno" analizziamo le direttrici che stanno cambiando il volto del nostro Paese e degli equilibri mondiali. Pacchetto Sicurezza: cosa c - facebook.com facebook