Pacchetti di temi pixel tornano e spero che siano l’aggiornamento di cui ha bisogno la tua schermata principale
La novità riguarda il ritorno dei pacchetti di temi pixel, che promettono di rinnovare la schermata principale dei dispositivi Google. L’aggiornamento mira a offrire più opzioni di personalizzazione, dando agli utenti la possibilità di rendere il telefono più vicino ai propri gusti. Per ora, si parla di un cambiamento importante che potrebbe piacere a chi cerca più stile e personalità nel proprio smartphone.
l’aggiornamento dei pacchetti tema di pixel segna una svolta significativa per la personalizzazione dei dispositivi google. dopo l’esordio nel pixel feature drop di novembre 2025, i pacchetti iniziali ispirati a wicked: for good hanno raggiunto la scadenza, e google introduce anticipazioni su nuove proposte senza indicare una data precisa. theme packs: stato attuale e prospettive. stato attuale dei pacchetti tema. ad oggi i pacchetti tema non sono più disponibili, sostituiti da un placeholder che anticipa l’arrivo di nuove proposte. la sezioneWallpaper & style mostra il messaggio, segnalando che pacchetti tema in arrivo sono in fase di sviluppo e di definizione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Approfondimenti su Pixel Temi
Ultime notizie su Pixel Temi
