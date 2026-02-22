L' Iran | Forze aeree e marine Ue organizzazioni terroristiche Ancora proteste in università

L'Iran accusa le forze aeree e marine dell'Unione Europea di sostenere organizzazioni terroristiche, alimentando le tensioni tra i due fronti. Le manifestazioni studentesche si intensificano con nuove proteste nelle università, dove studenti e cittadini manifestano il loro scontento. Le accuse ufficiali portano a un aumento delle tensioni diplomatiche, mentre la popolazione continua a scendere in piazza. La situazione si fa sempre più complessa e volatile.

Continua la tensione in Iran: gli studenti di diverse università iraniane si sono mobilitati per una seconda giornata di proteste e sit-in contro il governo. Con una dichiarazione del ministero degli Esteri iraniano, Teheran ha fatto sapere che designa le "forze navali e aeree" degli Stati membri dell'Unione Europea come organizzazioni terroristiche, in risposta alla "decisione illegale e ingiustificata" presa lo scorso giovedì dal Consiglio europeo, che ha inserito le Guardie Rivoluzionarie nella lista delle organizzazioni terroristiche, a seguito dell'accordo del Consiglio Affari Esteri del 29 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Nel video girato ad Abdanan si vede un membro delle forze di sicurezza iraniane che spara con un fucile contro i civili da un veicolo blindato. I civili gridano: Morte a Khamenei, Morte a Khamenei. #Iran #proteste #manifestanti x.com