iran forze navali e aeree ue designate come organizzazioni terroristiche

L’Iran ha inserito le forze navali e aeree degli Stati europei tra le organizzazioni terroristiche, dopo aver definito ingiustificata la recente decisione del Consiglio europeo. La mossa arriva in un momento di tensione tra le parti, con l’Iran che accusa l’Europa di interferire nelle sue questioni di sicurezza. La designazione ha già suscitato reazioni da parte di alcuni governi europei, che considerano la mossa sproporzionata. La situazione resta sotto osservazione.

L’ Iran ha designato le “ forze navali e aeree ” degli Stati membri dell’ Unione Europea come organizzazioni terroristiche, in risposta a quella che definisce una decisione “illegale e ingiustificata” adottata giovedì dal Consiglio europeo. Bruxelles ha infatti inserito il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ( IRGC ) nella lista delle organizzazioni terroristiche, in seguito all’intesa raggiunta dal Consiglio Affari Esteri il 29 gennaio. “La decisione dei governi dell’UE è contraria ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite”, si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri iraniano, citata dall’agenzia Irna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, la Ue inserisce i Pasdaran tra le organizzazioni terroristiche

