L' Iran designa le forze aeree e marine dell' Ue come organizzazioni terroristiche

L'Iran ha dichiarato le forze navali e aeree dell’UE come organizzazioni terroristiche, a causa della decisione del Consiglio europeo di inserire le Guardie Rivoluzionarie nella lista nera. La mossa mira a rispondere alle sanzioni imposte dall’Europa, che Teheran considera ingiustificate e illegali. La dichiarazione è stata diffusa dal ministero degli Esteri iraniano, che critica le misure europee e annuncia ulteriori azioni di risposta. La tensione tra Iran e Unione Europea continua a salire.

Continua la tensione in Iran. Con una dichiarazione del ministero degli Esteri iraniano, Teheran ha fatto sapere che designa le "forze navali e aeree" degli Stati membri dell'Unione Europea come organizzazioni terroristiche, in risposta alla "decisione illegale e ingiustificata" presa lo scorso giovedì dal Consiglio europeo, che ha inserito le Guardie Rivoluzionarie nella lista delle organizzazioni terroristiche, a seguito dell'accordo del Consiglio Affari Esteri del 29 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

