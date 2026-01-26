L’intervista Sacripanti continua a vedere positivo | Ma ci manca il killer instinct

Nell’intervista, Sacripanti analizza la recente prestazione della squadra, sottolineando l’aspetto positivo di un incontro caratterizzato da intensità e attenzione tattica. Pur riconoscendo i meriti della partita, il coach evidenzia anche alcune lacune, come la mancanza del killer instinct. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulla strategia e sulle aree di miglioramento del team, in un contesto di crescita e progressiva maturazione.

"Abbiamo giocato una partita intensa, di grande acume tattico, facendo ciò che avevamo preparato in allenamento. Non siamo riusciti a chiuderla, prendendo un vantaggio più ampio magari con due difese intense, e loro sono tornati sotto. Ci manca il killer instinct, abbiamo commesso alcuni errori banali in alcuni momenti importanti della partita". Così coach Pino Sacripanti nel post gara. È vero che Pistoia ha giocato una buona partita, intensa e tirata, ma in tutta sincerità non ha dimostrato un grande acume tattico quando nel supplementare ha sbagliato tre azioni di fila quando era in vantaggio, ma soprattutto quando a 2 secondi dalla fine si è persa Udom dopo la rimessa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Adamant, fatali gli errori nel finale. Manca il 'killer instinct' con Latina

L'intervista. Coach Sacripanti vede positivo: "La strada è giusta. Mancati nei dettagli»

