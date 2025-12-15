L'intervista a coach Sacripanti analizza la recente partita, evidenziando come, nonostante la sconfitta sfumata all'ultimo secondo, ci siano segnali incoraggianti e progressi significativi. Il tecnico sottolinea l'importanza di lavorare sui dettagli e guarda con ottimismo al cammino della squadra, evidenziando gli aspetti positivi emersi durante l'incontro.

© Sport.quotidiano.net - L’intervista. Coach Sacripanti vede positivo: "La strada è giusta. Mancati nei dettagli»

Una vittoria sfuggita sul filo della sirena fa arrabbiare e trovare degli aspetti positivi non è facile, ma le indicazioni sono arrivate e segnano passi in avanti importanti. L’Estra dopo un inizio sottotono non si è smarrita come è successo altre volte, ma ha continuato a percorrere la strada segnata, con convinzione e attenzione. "Sono contento di ciò che fanno i ragazzi in settimana – dice Stefano Sacripanti – e che poi riportano in campo. Siamo stati costanti, contro la squadra più in forma del campionato. Ho visto dei passi in avanti in difesa importanti anche se ancora dobbiamo lavorare molto, ma abbiamo giocato una buona gara, spingendo in contropiede, creando più situazioni in movimento con un flusso migliore. Sport.quotidiano.net

Unione Rugby Firenze. . Intervista di Stefano Bartoloni al coach della mischia della Prima Squadra URF Samuele De Simone al termine della partita vinta con il Napoli Afragola - facebook.com facebook