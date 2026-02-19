Inter Bodo Akanji non si arrende e pensa al ritorno | Abbiamo un’altra possibilità per riprenderci e fare la cosa giusta
Akanji non si dà per vinto dopo la sconfitta in Norvegia contro l’Inter Bodo. La causa è la delusione subita, ma il difensore svizzero crede ancora nella rimonta. Sui social, il giocatore ha scritto che i nerazzurri hanno un’altra chance per recuperare e dimostrare il loro valore. La squadra si prepara con determinazione alla partita di ritorno, confidando in un risultato diverso. Akanji invita i compagni a mantenere alta la concentrazione e a non perdere fiducia.
Inter News 24 Inter Bodo, Akanji non si arrende dopo la sconfitta in Norvegia e sui propri social carica i nerazzurri in vista del ritorno. Manuel Akanji, difensore dell’Inter, ha commentato così la sconfitta per 3-1 contro il BodoGlimt nel primo round dei playoff di Champions League. La partita giocata all’Aspmyra Stadion ha visto la squadra di Cristian Chivu soccombere sotto i colpi dei norvegesi, che hanno saputo capitalizzare le occasioni create. Nonostante la sconfitta, il difensore svizzero ha voluto mantenere alta la motivazione, ricordando che la qualificazione è ancora possibile e che il ritorno a San Siro rappresenta l’occasione per rimediare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, Chivu commenta il KO contro il Bodo Glimt: «È tutto aperto in vista del ritorno. Lautaro l’abbiamo perso, si è fatto male»Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la sconfitta contro il Bodo Glimt, sottolineando che tutto resta in gioco per il ritorno.
Leggi anche: Chivu Inter, diversi nodi da sciogliere per gennaio: si pensa a queste possibilitàLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bodo Glimt-Inter 3-1, le pagelle: si salva solo Pio Esposito (6,5). Akanji e Carlos Augusto, troppi errori (5); Bodo è un inferno, cade anche l'Inter: tris norvegese e per il ritorno servirà un'impresa; L'Inter cade a Bodo: 3-1 nell'andata del playoff; Bodo-Inter 3-1, diretta Champions: Chivu affonda dove Spalletti aveva vinto, le dichiarazioni.
Inter, non solo Lautaro e Zielinski: suona l’allarme Akanji!Infortunio Akanji - Nella recente disfatta contro il Bodo/Glimt sono arrivate diverse notizie negative per Chivu, come gli ... fantamaster.it
Inter decimata dagli infortuni dopo il Bodo: contro il Lecce rischia di dover inventare il centrocampoL'Inter rischia di dover inventare il centrocampo contro il Lecce a causa di alcuni infortuni e acciacchi fisici di diversi giocatori ... fanpage.it
"Il Bodo ha giocato una partita completa in tutte le fasi. In attacco posizionale ha mostrato una qualità nel gioco interno che in Italia l’Inter raramente affronta, guidata dalla regia di Berg, dalla classe a tutto campo dell’elegante Evjen, dal gioco a parete della pu facebook
#Inter, Bodo rischia di costare caro: a Lecce con una formazione d’emergenza x.com