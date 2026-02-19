Inter Bodo Akanji non si arrende e pensa al ritorno | Abbiamo un’altra possibilità per riprenderci e fare la cosa giusta

Akanji non si dà per vinto dopo la sconfitta in Norvegia contro l’Inter Bodo. La causa è la delusione subita, ma il difensore svizzero crede ancora nella rimonta. Sui social, il giocatore ha scritto che i nerazzurri hanno un’altra chance per recuperare e dimostrare il loro valore. La squadra si prepara con determinazione alla partita di ritorno, confidando in un risultato diverso. Akanji invita i compagni a mantenere alta la concentrazione e a non perdere fiducia.

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha commentato così la sconfitta per 3-1 contro il BodoGlimt nel primo round dei playoff di Champions League. La partita giocata all'Aspmyra Stadion ha visto la squadra di Cristian Chivu soccombere sotto i colpi dei norvegesi, che hanno saputo capitalizzare le occasioni create. Nonostante la sconfitta, il difensore svizzero ha voluto mantenere alta la motivazione, ricordando che la qualificazione è ancora possibile e che il ritorno a San Siro rappresenta l'occasione per rimediare.

Inter, Chivu commenta il KO contro il Bodo Glimt: «È tutto aperto in vista del ritorno. Lautaro l’abbiamo perso, si è fatto male»Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la sconfitta contro il Bodo Glimt, sottolineando che tutto resta in gioco per il ritorno.

