Il Dogma di Chivu | Anatomia di un’Inter che riscrive i record della Storia

Cristian Chivu ha preso in mano la panchina dell’Inter e ha portato una svolta significativa, influenzando anche i record del club. La sua prima esperienza come allenatore si è fatta sentire subito, dal suo debutto in Messico alle tensioni del Derby d’Italia contro la Juventus. Ogni partita ha mostrato come il suo stile abbia cambiato profondamente il modo di giocare e pensare la squadra nerazzurra.

Dall'esordio intercontinentale di Monterrey alle tensioni elettriche del Derby d'Italia contro la Juventus, le prime 40 direzioni tecniche di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter hanno sancito una metamorfosi tattica e culturale capace di travalicare i confini della semplice cronaca sportiva. Il tecnico romeno, approdato alla guida della prima squadra dopo il proficuo apprendistato nel settore giovanile e una breve parentesi emiliana, ha saputo innestare una metodologia di lavoro basata su rapporti diretti e una visione calcistica d'avanguardia, convincendo in modo unanime una dirigenza storicamente esigente e una tifoseria inizialmente scettica.