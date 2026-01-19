Il Milan tiene il passo dell’Inter | Füllkrug è letale e abbatte il muro del Lecce

Nel match tra Milan e Lecce, il centravanti tedesco Niclas Füllkrug si è distinto con un gol decisivo di testa, sfruttando il cross di Saelemaekers. L’attaccante, tornato in campo dopo un furto subito in albergo, ha contribuito a mantenere il passo dell’Inter in classifica, dimostrando la sua efficacia in momenti chiave. La partita si è conclusa con un risultato che riflette l’equilibrio tra le due squadre.

Senza dubbio uno strano weekend, quello vissuto da Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 giunto al Milan durante questa finestra di calciomercato. L'altro giorno, nella camera dell'hotel dove tuttora alloggia a Milano, gli hanno rubato orologi e gioielli per un valore di mezzo milione di euro; ieri sera, a 'San Siro', ha risolto la complicata sfida contro il Lecce con il suo primo gol in maglia rossonera. Ne ha parlato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. L'Inter, prima in classifica a quota 49 punti, non scappa: resta sempre a + 3, ma le distanze con il Diavolo rimangono invariate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan tiene il passo dell’Inter: Füllkrug è letale e abbatte il muro del Lecce Milan-Lecce 1-0: Fullkrug fa cadere il muro giallorosso, rossoneri ancora a -3 dall'Inter

Il Milan conquista tre punti contro il Lecce grazie a un gol di Fullkrug, mantenendo vive le speranze di avvicinarsi all’Inter in classifica. La partita, disputata a San Siro, si è conclusa con il risultato di 1-0, confermando la solidità dei rossoneri e la determinazione nel raggiungere i propri obiettivi stagionali. Pagelle Milan Lecce: Fullkrug uomo della provvidenza, Saelemaekers illuminante. Crolla il muro di Falcone VOTI

Ecco le pagelle di Milan-Lecce, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526. Di seguito vengono analizzati i protagonisti del match, con valutazioni e giudizi obiettivi sui singoli, evidenziando le prestazioni più significative nel contesto della partita. La lettura fornisce un quadro chiaro e dettagliato dell’andamento dei giocatori nel confronto tra le due formazioni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milan-Lecce 1-0, Fullkrug segna dopo l'assedio e tiene viva la rincorsa all'Inter - 0 Allegri innesta Fullkrug che, nonostante un infortunio, dopo tre minuti insacca di testa su assist di Saelemaekers. corriere.it

Milan batte Lecce uno a zero e tiene il passo della Prescrittese. Si cercano fegati da sostituire, casse di Maalox e pomate per emorroidi. FORZA MILAN!!! - facebook.com facebook

Corto muso e tre punti a casa Il Milan tiene il ritmo dell’Inter e resta a -3 #MilanLecce #SerieAEniLive #DAZN x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.