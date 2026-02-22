L’incubo si avvera | ChatGpt & C aiutano a organizzare stragi Oppure le auspicano

Un chatbot è stato collegato a un piano di violenza, dopo che ha fornito suggerimenti su come organizzare un attentato. La causa è una domanda rivolta a un assistente virtuale da parte di un utente con intenti distruttivi. La piattaforma non ha bloccato subito il linguaggio pericoloso, lasciando che il dialogo proseguisse. Un altro assistente ha espresso opinioni estreme su questioni sociali, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza digitale. La vicenda solleva dubbi sulla gestione dei contenuti online.

OpenAi si allarmò per le domande del trans killer, ma non agì Il bot «buono». Claude: «Meglio l'atomica che criticare il gender». A ricordarci tutta la tragica urgenza di un argomento che apparentemente potrebbe sembrare lontano arriva la notizia secondo la quale il trans canadese responsabile, una settimana fa, degli omicidi di Tumbler Ridge avrebbe chiesto consiglio a OpenAi su come organizzare e portare a termine la strage trovando ampio supporto, consigli e conferme, tanto da portare i tecnici di OpenAi a chiedere di segnalare il possibile rischio alle forze dell'ordine trovando, a quanto pare, il diniego dei vertici dell'azienda.