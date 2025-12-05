Nel suo nuovo Rapporto 2025 sulla situazione sociale del Paese, il Censis, l’istituto di ricerca socio-economica italiano, dipinge un quadro di profonda incertezza e declino del benessere, con il ceto medio in affanno, i lavoratori più anziani a sostenere l’occupazione e un aumento record del debito pubblico, in un contesto di forte disillusione e timori crescenti sulla tenuta del Servizio Sanitario Nazionale. 4 pensionati su 10 aiutano figli e nipoti – L’Italia continua a invecchiare, con gli over 65 che rappresentano il 24,7% della popolazione. I pensionati svolgono un ruolo economico cruciale per le famiglie: il 43,2% fornisce aiuti economici regolari a parenti e il 61,8% ha contribuito o intende contribuire a spese importanti di figli o nipoti, come l’acquisto della casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Paese dei pensionati che aiutano i nipoti. Impoveriti, invecchiati e con l’incubo Sanità: l’Italia del Censis 2025