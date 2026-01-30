Claudia Spreafico si prepara a vivere una giornata speciale. La giovane di Missaglia è stata scelta come portabandiera e sarà la tedofora della sua cittadina alle prossime Olimpiadi. “È un sogno che si avvera”, dice sorridendo, ricordando quando, da bambina, correva sull’anello di tartan, montava a cavallo, giocava a tennis e sciare. Ora, a pochi mesi dalla partenza, si sente pronta a portare avanti questa grande emozione.

Missaglia (Lecco), 30 gennaio 2026 – “ Un sogno che si avvera”. Claudia sogna di impugnare quella fiaccola fin da quando era bambina: da quando calcava l’anello in tartan della pista di atletica del suo paese, montava il suo cavallo, impugnava la racchetta da tennis, ha cominciato a sciare. E ora quel sogno diventa realtà. Claudia Spreafico, 42 anni di Missaglia, domenica 1 febbraio sarà una delle staffette che porteranno la fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano – Cortina 2026 dalla Valtellina fino a Lecco. La fiamma olimpica si arrampica sulla vetta della Grignetta. I Ragni di Lecco tedofori per un giorno "Ancora non riesco a crederci – racconta Claudia, che lavora nella produzione di uno studio di animazione per cartoni e videogame -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Verso le Olimpiadi, gioia Claudia Spreafico: sarà tedofora di Missaglia. "È un Sogno che si avvera"

