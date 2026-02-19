Oggi 19 febbraio San Corrado Confalonieri | il nobile che diventa eremita per amore di Cristo
Il 19 febbraio si ricorda San Corrado Confalonieri, un nobile del XIV secolo che lasciò il lusso e le ricchezze per vivere da eremita. Motivato dalla fede, decise di dedicare la sua vita alla preghiera e alla contemplazione, rinunciando agli agi di corte. È noto che si isolò in un piccolo eremo vicino a Milano, scegliendo una vita di austerità e meditazione. La sua scelta nacque dall’amore profondo per Cristo e dalla volontà di seguire un percorso di spiritualità. La sua storia resta un esempio di dedizione religiosa.
San Corrado Confalonieri fu un nobile del XIV secolo che abbandonò agi e ricchezze per abbracciare la vita eremitica e adorare così il Signore. Ricorre oggi, 19 febbraio, la memoria liturgica di San Corrado Confalonieri, che storicamente è spesso ancora indicato solo come Beato. Sebbene alcune fonti discutano la sua canonizzazione formale, è universalmente riconosciuto e celebrato come Santo, specialmente in Sicilia e a Piacenza. Nacque e Piacenza nel 1290 da una famiglia della nobiltà. Viveva secondo il suo stato, immerso tra divertimenti e onori. Ma nella giovinezza accadde un evento che generò la sua conversione e il suo totale cambio di vita. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
San Corrado Confalonieri: il Santo del 19 febbraio e la sua devozione nel mondoSan Corrado Confalonieri, nato in una famiglia nobile, è diventato il santo del 19 febbraio grazie alla sua vita di fede e dedizione.
Oggi 9 febbraio, Beata Anna Katharina Emmerick: mistica che ha vissuto la Passione di Cristo in visioni e locuzioniOggi si celebra la memoria di Beata Anna Katharina Emmerick, una mistica tedesca vissuta nel XIX secolo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Santo del giorno 19 Febbraio 2026: San Mansueto, vescovo; Urban Bloom – 19 febbraio; Cantieri in città dal 13 al 19 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso; Attenti alle truffe! - 19 febbraio 2026.
San Giorgio, 19 febbraio 2026/ Oggi si ricorda il monaco e vescovo molto amato in FranciaIl 19 febbraio è il giorno dedicato a San Giorgio monaco e vescovo. Poche le notizie a riguardo, viene celebrato con feste sontuose in Francia. ilsussidiario.net
Almanacco del 19 Febbraio, oggi si celebra San CorradoIl 19 febbraio 1878 Thomas Edison brevettava il fonografo. Scopri i nati, i morti e gli eventi storici di oggi nell'almanacco completo tra scienza e cultura ... infocilento.it
San Corrado Confalonieri Egli era un nobile del Trecento, sposo felice di una gentildonna sua pari, e aveva un debole per la caccia. Un giorno, lungo la riva del Po giallastro, un ghiotto capo di selvaggina, ch'egli inseguiva... continua >> https://www.santodelgi facebook