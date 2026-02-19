Oggi 19 febbraio San Corrado Confalonieri | il nobile che diventa eremita per amore di Cristo

Il 19 febbraio si ricorda San Corrado Confalonieri, un nobile del XIV secolo che lasciò il lusso e le ricchezze per vivere da eremita. Motivato dalla fede, decise di dedicare la sua vita alla preghiera e alla contemplazione, rinunciando agli agi di corte. È noto che si isolò in un piccolo eremo vicino a Milano, scegliendo una vita di austerità e meditazione. La sua scelta nacque dall’amore profondo per Cristo e dalla volontà di seguire un percorso di spiritualità. La sua storia resta un esempio di dedizione religiosa.

San Corrado Confalonieri fu un nobile del XIV secolo che abbandonò agi e ricchezze per abbracciare la vita eremitica e adorare così il Signore. Ricorre oggi, 19 febbraio, la memoria liturgica di San Corrado Confalonieri, che storicamente è spesso ancora indicato solo come Beato. Sebbene alcune fonti discutano la sua canonizzazione formale, è universalmente riconosciuto e celebrato come Santo, specialmente in Sicilia e a Piacenza. Nacque e Piacenza nel 1290 da una famiglia della nobiltà. Viveva secondo il suo stato, immerso tra divertimenti e onori. Ma nella giovinezza accadde un evento che generò la sua conversione e il suo totale cambio di vita.

