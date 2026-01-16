Juventus Balzarini Niente centrocampisti si cercano i terzini
La Juventus ha rivisto le proprie priorità di mercato, lasciando da parte la ricerca di un centrocampista. Dopo le recenti prestazioni positive di Locatelli, la società si concentra ora sull’acquisto di terzini, ritenendo questa area prioritaria per rafforzare la rosa. Questa scelta evidenzia un’analisi strategica volta a migliorare le prestazioni della squadra, adattandosi alle esigenze emerse nelle ultime partite.
Le ottime prestazioni di Locatelli hanno portato a cambiare la ricerca delle strategie di mercato. La Juventus non cerca più un centrocampista. Gli obbiettivi della Juventus: priorità ai terzini Balzarini, sul suo canale Youtube, ha detto che le prestazioni di Manuel Locatelli hanno reso secondaria la ricerca del centrocampista. Esistono L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Juventus, Balzarini: “Per Vlahovic non si va oltre gli 8 milioni”
Leggi anche: Juventus, cercasi terzini: occhi per Josip Staniši?
Juventus, Balzarini Niente centrocampisti, si cercano i terzini; Juventus, Balzarini “Niente centrocampisti, si cercano i terzini”; Mercato Juve h24 - Occhi su Kessiè. Koop-Galatasaray non si fa. Carrasco difficile, occhi su Chiesa e...; Balzarini | Miretti non si muove è nei piani della Juve.
Juve, Balzarini: 'Miretti potrebbe diventare il vero e proprio rinforzo di gennaio' - Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, il giovane centrocampista della Juventus Fabio Miretti potrebbe diventare a sorpresa il vero rinforzo per il mese di gennaio del ... it.blastingnews.com
Juventus, Balzarini: ‘Frattesi continua a essere sempre di più nel mirino’ - A fare il punto sulla situazione è stato Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha ribadito l’interesse concreto dei bianconeri per il centrocampista dell’Inter: “Frattesi continua ad essere nel ... it.blastingnews.com
Juventus, McKennie: “Amo stare con i bambini e dargli un sorriso. Rinnovo? Spero di sì” - Le parole di Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ai margini dell’evento “Holiday Youth Community”. gianlucadimarzio.com
Balzarini fa i nomi: "3 colpi da capogiro per la Juventus a gennaio, uno è già a Torino" LE PAROLE https://blstg.news/e0H0/ facebook
#Calciomercato #Juventus Il consiglio di #Balzarini a #Comolli x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.