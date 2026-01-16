juventus balzarini niente centrocampisti si cercano i terzini

La Juventus ha rivisto le proprie priorità di mercato, lasciando da parte la ricerca di un centrocampista. Dopo le recenti prestazioni positive di Locatelli, la società si concentra ora sull’acquisto di terzini, ritenendo questa area prioritaria per rafforzare la rosa. Questa scelta evidenzia un’analisi strategica volta a migliorare le prestazioni della squadra, adattandosi alle esigenze emerse nelle ultime partite.

Le ottime prestazioni di Locatelli hanno portato a cambiare la ricerca delle strategie di mercato. La Juventus non cerca più un centrocampista. Gli obbiettivi della Juventus: priorità ai terzini Balzarini, sul suo canale Youtube, ha detto che le prestazioni di Manuel Locatelli hanno reso secondaria la ricerca del centrocampista. Esistono L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

