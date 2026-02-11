Investitori attratti dalla Marina | rilevati tre hotel
Tre hotel sono stati acquistati negli ultimi mesi, e un quarto dovrebbe aprire entro l’estate. La notizia arriva mentre investitori e operatori del settore guardano con interesse alla zona, promettendo nuove opportunità di lavoro e sviluppo. La svolta si sta facendo sentire, portando fermento tra gli operatori locali.
Tre alberghi rilevati nell’arco di pochi mesi, un quarto che aprirà i battenti entro l’estate e posti di lavoro in arrivo. Numeri che confermano il potenziale attrattivo della Marina nei confronti degli imprenditori che la scelgono per fare e portare turismo. I primi due sono gli ex hotel "Tirreno" e "Ginestre", a Focette, pronti a tornare a nuova vita sebbene il nome dei titolari e i tempi di apertura siano rigorosamente top secret. Il terzo caso, di cui abbiamo già riportato mesi fa, riguarda l’ex "Poseidon", sempre a Focette (di fronte alla Bussola): l’idea del nuovo proprietario Giacomo Menici, già titolare del "Vienna Luce" e del retrostante bagno "Biondetti", è di trasformarlo nell’ hotel di lusso "Villa Roberta", con probabile apertura nell’estate 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it
