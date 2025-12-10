Lewis Hamilton ammette | Ora voglio allontanarmi da tutto Quale futuro in Ferrari?

Lewis Hamilton, protagonista indiscusso della Formula 1, apre un nuovo capitolo della sua carriera ammettendo di voler prendere le distanze da tutto. La recente stagione ha segnato un momento inatteso, con il suo primo anno senza podi. Tra possibili cambiamenti e interrogativi sul futuro, il pilota britannico si confronta con un’evoluzione personale e professionale.

Per la prima volta nella sua carriera Lewis Hamilton ha concluso la stagione di F1 senza salire in alcun GP sul podio. Un risultato molto negativo, frutto di una situazione in cui le esigenze del britannico non si sono ben fuse con quella della Ferrari e i riscontri in pista non sono stati quelli che si speravano. Una serie di primati negativi, come quello delle quattro eliminazioni consecutive nella Q1 delle qualifiche, che descrive il 2025 di Hamilton in maniera “funerea”. E ora per Lewis la necessità è quella di staccare la spina, prima di tornare al volante in un Mondiale dai connotati sconosciuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lewis Hamilton ammette: “Ora voglio allontanarmi da tutto”. Quale futuro in Ferrari?

Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe

Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe.

F1, Lewis Hamilton: “Una buona qualifica, abbiamo estratto il massimo da gomme e vettura”

Nico Rosberg svela un retroscena sulla sua rivalità con Lewis Hamilton in Mercedes: i due compagni di squadra firmarono un accordo molto particolare Vai su Facebook

Massima solidarietà a Riccardo #Adami, ingegnere di pista di Lewis #Hamilton, al quale sono stati rivolti cori vergognosi nell'ultimo appuntamento di Interlagos. Il tifo per il proprio beniamino è altra roba. Purtroppo alla base manca la cultura del rispetto e dell' Vai su X

Lewis Hamilton ammette: “Ora voglio allontanarmi da tutto”. Quale futuro in Ferrari? - Per la prima volta nella sua carriera Lewis Hamilton ha concluso la stagione di F1 senza salire in alcun GP sul podio. Secondo oasport.it