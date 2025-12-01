Partito Liberaldemocratico primo congresso in Campania Pasquale Lauri eletto segretario regionale

Oggi a Napoli si è svolto il primo congresso regionale del Partito Liberaldemocratico. E’ stato eletto il segretario per i prossimi tre anni: Pasquale Lauri. “La contesa elettorale appena conclusa ci ha visto equidistanti dai due poli. Entrambe le coalizioni offrivano, a nostro giudizio, proposte politiche non condivisibili perché pur riflettendo l’attuale impostazione nazionale, nella nostra Regione rappresentano ramificati potentati locali che si sono sedimentati nell’ultimo decennio e che hanno prodotto da un lato uno spudorato familismo e nepotismo e, dall’altro, improvvise migrazioni di candidati, consiglieri e assessori da un campo all’altro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it