Partito Liberaldemocratico primo congresso in Campania Pasquale Lauri eletto segretario regionale
Oggi a Napoli si è svolto il primo congresso regionale del Partito Liberaldemocratico. E’ stato eletto il segretario per i prossimi tre anni: Pasquale Lauri. “La contesa elettorale appena conclusa ci ha visto equidistanti dai due poli. Entrambe le coalizioni offrivano, a nostro giudizio, proposte politiche non condivisibili perché pur riflettendo l’attuale impostazione nazionale, nella nostra Regione rappresentano ramificati potentati locali che si sono sedimentati nell’ultimo decennio e che hanno prodotto da un lato uno spudorato familismo e nepotismo e, dall’altro, improvvise migrazioni di candidati, consiglieri e assessori da un campo all’altro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
APRE IL TESSERAMENTO 2026 AL PLD Il Partito Liberaldemocratico nasce 8 mesi fa con l’obiettivo di rendere l’Italia un posto dove sia più facile, per ciascuno, scoprire ciò che piace e in cui si è bravi; e costruirci sopra la propria professione. Un’Italia in cui s - facebook.com Vai su Facebook
Il Partito Liberaldemocratico della Provincia di Cuneo elegge segretario Marco Anselmo - Alla presentazione della mozione del candidato e ai contributi degli iscritti al partito, è seguita l'elezione di Marco Anselmo a segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico della Provincia ... Come scrive targatocn.it
Primo congresso provinciale del Partito liberaldemocratico, Muscio segretario - Obiettivo del nuovo movimento è "promuovere una idea di politica diversa e di rinnovato stimolo alla partecipazione attiva e al voto di opinione" ... Segnala rainews.it
Parte il percorso dei Liberaldemocratici in Basilicata: Zaccara eletto segretario regionale - Si è svolto questa mattina, presso l’Hotel San Domenico di Matera, il primo Congresso Regionale del Partito Liberaldemocratico della Basilicata, app ... Scrive ivl24.it